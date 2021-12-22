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На Миколаївщині перейменували останню в області вулицю Терешкової

У Новому Бузі тепер вона називається Сонячна. 

На Миколаївщині перейменували останню в області вулицю Терешкової
Валентина Терешкова
Фото: minipedia.org.ua

У місті Новий Буг на Миколаївщині 21 грудня на сесії міської ради перейменували останню в області вулицю, названу на честь єдинороски Валентини Терешкової. Про це свідчить рішення голосування на сайті міської ради.

З 27 осіб, які голосували, 25 проголосувало “за” перейменування, решта – утрималося.

Тепер у Миколаївській області відсутні вулиці, що названі на честь Терешкової, хоча на початку 2021 року їх було три.

“Нарешті ще одна область перейменувала усі вулиці на честь депутатки, що брала участь в окупації Криму", – прокоментував LB.ua засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Нагадаємо, Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона буля діячкою Комуністичної партії.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, кореспондент LB.ua
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