Рік тому йому почепили на ворота гранату Ф-1.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Національна поліція розкрила замах на вбивство судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області Олега Шишка, якому рік тому почепили гранату на ворота гаража.

Про це повідомляється на сайті обласної прокуратури.

Підозрюваним виявився чоловік, справу проти якого розглядав цей суддя.

"За даними слідства, на розгляді у вказаного судді перебував обвинувальний акт щодо групи осіб за вчинення ряду тяжких корисливих злочинів. Правопорушник, розуміючи що йому загрожує позбавлення волі на тривалий строк, вирішив фізично усунути суддю від виконання функцій правосуддя - вбити його. Так він намагався відтермінувати винесення вироку та залякати інших суддів, які розглядатимуть справу", - вважають в поліції.

З цією метою підозрюваний вночі 10 серпня 2020 року причепив до гаража судді, який проживає у передмісті Івано-Франківська, гранату Ф-1, яка повинна була вибухнути під час відкриття воріт.

Замах не вдався, бо розтяжка не спрацювала.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.379 (посягання на життя судді), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Підозрюваного затримали і збираються арештувати.