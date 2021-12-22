За "винагороду" він обіцяв підприємцю "вплинути" на прокурорів.

Фото: dbr.gov.ua

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцю Ніжинського райвідділу поліції в Чернігівській області, який за хабар обіцяв підприємцю "вплинути" на прокурорів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У 2012 році Ніжинська райдержадміністрація надала в оренду земельні ділянки площею приблизно 300 гектарів підприємцю, який займався вирощуванням зернових культур.

У 2020 році окружна прокуратура вирішила, що розпорядження було видано незаконно та подала позов про його скасування. Але у першій інстанції суд визнав правомірність дій РДА.

"Працівнику поліції стало відомо про те, що прокуратура планує подавати апеляцію на рішення суду і він вирішив на цьому заробити. Правоохоронець запропонував підприємцю за хабар «вирішити питання» з прокурорами, аби вони не подавали апеляцію. Влітку 2021 року в Ніжині слідчі задокументували отримання посадовцем поліції 58 850 гривень та скретч-картки на 1 тис. літрів бензину від підприємця", - зазначили в ДБР.

Фото: dbr.gov.ua

Поліцейський підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, 21 грудня Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього голову Чернігівської райдержадміністрації Сергія Журмана, який минулого року попався на хабарі 10 тисяч доларів. Ексчиновник визнав свою вину та пішов на угоду зі слідством. Він отримав п'ять років умовно.