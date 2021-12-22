Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення правил дорожнього руху його автомобіль.

Відео, надане поліцейськими, опублікувала "Українська правда".

За даними джерел видання, інцидент стався ще 18 грудня 2020 року. Приблизно о 4 ранку поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги.

Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія. Він довго нецензурно висловлювався та пояснював правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. Поліцейські зауважили, що на авто не написано, що воно належить нардепові, а також, що депутати не мають дипломатичного імунітету.

На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами". Він також наголошує, що цей автомобіль (Toyota Land Cruiser) задекларований і знаходиться у власності матері.

Зазначимо, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Нагадаємо, 10 грудня на в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи. Він заявив, що вважає неправильним те, що заступника голови МВС не знають в обличчя. На його думку, це – повне невиконання субординації. Гогілашвілі також вдався до погроз силовику: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

Після цього голова МВС Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі. Він запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення. Гогілашвілі вибачився за емоційність під час інциденту і пообіцяв сприяти розслідуванню. Він також повідомив, що написав рапорт.

12 грудня президент Володимир Зеленський попросив Монастирського та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення Гогілашвілі. 13 грудня його звільнили.