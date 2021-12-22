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"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто

Нардеп приїхав "виручати" свого водія, якого зупинили за порушення ПДР.

"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
Фото: Скріншот відео

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення правил дорожнього руху його автомобіль.

Відео, надане поліцейськими, опублікувала "Українська правда".

За даними джерел видання, інцидент стався ще 18 грудня 2020 року. Приблизно о 4 ранку поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги.

Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія. Він довго нецензурно висловлювався та пояснював правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. Поліцейські зауважили, що на авто не написано, що воно належить нардепові, а також, що депутати не мають дипломатичного імунітету.

На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами". Він також наголошує, що цей автомобіль (Toyota Land Cruiser) задекларований і знаходиться у власності матері.

Зазначимо, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Нагадаємо, 10 грудня на в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи. Він заявив, що вважає неправильним те, що заступника голови МВС не знають в обличчя. На його думку, це – повне невиконання субординації. Гогілашвілі також вдався до погроз силовику: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

Після цього голова МВС Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі. Він запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення. Гогілашвілі вибачився за емоційність під час інциденту і пообіцяв сприяти розслідуванню. Він також повідомив, що написав рапорт.

12 грудня президент Володимир Зеленський попросив Монастирського та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення Гогілашвілі. 13 грудня його звільнили.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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