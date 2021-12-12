З’явилося відео нового скандалу зі заступником міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві.

Відео інциденту передали журналісту Михайлу Ткачу рядові працівники поліції, пише Українська правда.

Так, з відео видно, що 24 листопада автомобіль Гогілашвілі у Києві зупинили патрульні поліцейські для перевірки документів.

Це Гогілашвілі розлютило і він почав нецензурно висловлюватися на адресу правоохоронців і обурюватися, чому “не впізнали начальство”.

Поліцейські натомість спокійно намагалися пояснити, що лише виконують свою роботу.

“Ти дурний взагалі? Ти притомний? Ти що, тупий? Ти що, о**вший, чи що?!? Що з тобою, тебе що, припудрило? Не доводь, у натурі, завтра до мене у кабінет прийдеш”, – відповів їм заступник міністра.

Нагадаємо, 10 грудня на в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи.

Він, зокрема, заявив, що вважає неправильним те, що заступника міністра внутрішніх справ не знають в обличчя. На його думку, це – повне невиконання субординації. Гогілашвілі також вдався до погроз силовику: “Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…”.

Після цього міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі. Він запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення.

Зі свого боку Гогілашвілі вибачився за емоційність під час інциденту і пообіцяв сприяти розслідуванню. Він також повідомив, що написав рапорт.

12 грудня Президент України Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення Гогілашвілі.

Центр журналістських розслідувань пізніше з'ясував, що Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина Російської Федерацій, індивідуальний податковий номер і закордонний паспорт.

Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року у Грузії. До 2010 року проживав у Росії, працював відповідальним за зв'язки з громадськістю у Громадському благодійному фонді соціальної адаптації колишніх наркозалежних у Ростові-на-Дону.

Дружина Гогілашвілі Марія Левченко є особистим помічником президента Володимира Зеленського.

Після перемоги Володимира Зеленського Гогілашвілі призначили заступником міністра внутрішніх справ. У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

У 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування". У 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".