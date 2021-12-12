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На Майдані Незалежності відбулася акція видимості на підтримку прав людей з інвалідністю

Учасники акції прийшли з ліхтариками і вмикали світло на мобільних телефонах.

Фото: Макс Требухов

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція видимості людей з інвалідністю “Lights for Rights”.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

Учасники акції прийшли з ліхтариками і вмикали світло на мобільних телефонах, щоб “підсвітити права людей з інвалідністю в Україні”.

Фото: Макс Требухов

Вони закликали звернути увагу на те, що “кожен і кожна з нас мають почуватися вільно, комфортно, гідно та безпечно у демократичній державі”.

Фото: Макс Требухов

Люди тримали плакати з написами “За права людей з інвалідністю”, “Ми є гідні”, “Ми – жінки з інвалідністю”, “Я є”, “Світ один на всіх”, “Сяйва більшого вимагай”.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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