Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
ГоловнаПраво

ДБР провело обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА

Обшук був здійснений в рамках кримінального провадження, порушеного за заявою двох перевізників про начебто неправильне розірвання договорів з ними.

ДБР провело обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА
Фото: Київська міська прокуратура

Державне бюро розслідувань і прокуратура Києва 21 грудня провели обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі повідомив, що обшук був здійснений в рамках кримінального провадження, порушеного за заявою двох перевізників - "Авен Єзер" та "Ярославь Авто" - про начебто неправильне розірвання договорів з ними. 

За його словами, правоохоронці під час обшуку шукали оригінали документів, повідомлень, зразки підписів і договори з іншими перевізниками, укладені замість розірваних. Він також зазначив, що всі документи разом із поясненнями були надані.

"Два місяці тому всі п’ять членів сім’ї маршруточної мафії – "Авен Єзер", "Ярославь Авто", "Радонь","Парк" та "Універсал Транс" – у судовому порядку заборонили місту здійснювати перевірки та розривати договори за всіма своїми маршрутами. На сьогодні вже чотири з п’яти ухвал визнані незаконними й скасовані в апеляції", – повідомив заступник голови КМДА.

Він також зауважив, що нещодавно був проведений черговий конкурс на визначення перевізників на міських автобусних маршрутах Києва, і за його результатами в місто приходять ще 29 повнорозмірних автобусів.

Нагадаємо, 8 грудня прокуратура провела обшуки в офісі комунальної корпорації "Київавтодор" у рамках провадження щодо розкрадання бюджетних коштів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також