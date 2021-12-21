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СБУ викрила учасницю загону бойовиків, яка приїхала з ОРДЛО за українською пенсією

Жінка брала участь у так званому "зенітно-ракетному дивізіоні" одного з незаконних збройних формувань.

СБУ викрила учасницю загону бойовиків, яка приїхала з ОРДЛО за українською пенсією
Фото: EPA/UPG

Контррозвідка СБУ затримала у Луганській області колишню учасницю ворожого угруповання, причетного до бойових дій проти сил антитерористичної операції. Жінка намагалася приховано потрапити до підконтрольної українській владі території регіону для оформлення пенсії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними, до лав бойовиків вона приєдналася у грудні 2014 року. Там її призначили до так званого "зенітно-ракетного дивізіону" одного з незаконних збройних формувань. Згодом зловмисниця залишила угруповання і переховувалась від правосуддя на території ОРДЛО.

Наразі затриманій повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Служба безпеки України заявила про викриття у Києві осередку терористичної організації "Ісламська держава". До його складу входили 12 осіб, в тому числі п'ятеро росіян, а лідером був екстрадований у 2020 році грузин Цезар Тохосашвілі (він же Аль Бара Шишані).

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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