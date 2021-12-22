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На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin

У разі повномасштабного російського вторгнення їх можуть застосувати в бойових умовах.

На Донеччині відбулися перші бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" (Javelin). Цей ракетний комплекс призначений для знищення бронетехніки і може знищувати танки на відстані близько 3 км.

Як інформує телеканал "Дом", "Джавеліни" вперше застосували на Донбасі не в бойових умовах, а на полігоні.

Фото: ДОМ

Фото: ДОМ

Наразі Україна має на озброєнні майже 100 американських пускових установок та близько 500 ракет до них. Їх можуть застосувати у разі повномасштабного російського вторгнення.

Головною перевагою "Джавеліна" є легкість в управлінні: ракета після пуску може сама наводитись на ціль. Це дає змогу досягати майже стовідсоткової точності стрільби.

"Всі розрахунки, які працюють із цією зброєю, пройшли навчання та готові виконувати бойові завдання", - повідомив командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк.

Фото: ДОМ

Фото: ДОМ

Раніше повідомляли, що Державний департамент США схвалив потенційний продаж Литві протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" (Javelin) на суму до 125 млн доларів. Угоду укладено на тлі загострення напруженості у Східній Європі через те, що Росія сконцентрувала війська вздовж кордону з Україною. Документ передбачає постачання Литві 341 ракети FGM-148F, 30 командно-пускових установок, запасних частин, а також здійснення технічної підтримки.

Нагадаємо, 19 грудня  міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва готова підтримати Україну всіма доступними засобами, включаючи передачу летальної зброї.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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