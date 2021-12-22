У разі повномасштабного російського вторгнення їх можуть застосувати в бойових умовах.

На Донеччині відбулися перші бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" (Javelin). Цей ракетний комплекс призначений для знищення бронетехніки і може знищувати танки на відстані близько 3 км.

Як інформує телеканал "Дом", "Джавеліни" вперше застосували на Донбасі не в бойових умовах, а на полігоні.

Фото: ДОМ

Фото: ДОМ

Наразі Україна має на озброєнні майже 100 американських пускових установок та близько 500 ракет до них. Їх можуть застосувати у разі повномасштабного російського вторгнення.

Головною перевагою "Джавеліна" є легкість в управлінні: ракета після пуску може сама наводитись на ціль. Це дає змогу досягати майже стовідсоткової точності стрільби.

"Всі розрахунки, які працюють із цією зброєю, пройшли навчання та готові виконувати бойові завдання", - повідомив командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк.

Фото: ДОМ

Фото: ДОМ

Раніше повідомляли, що Державний департамент США схвалив потенційний продаж Литві протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" (Javelin) на суму до 125 млн доларів. Угоду укладено на тлі загострення напруженості у Східній Європі через те, що Росія сконцентрувала війська вздовж кордону з Україною. Документ передбачає постачання Литві 341 ракети FGM-148F, 30 командно-пускових установок, запасних частин, а також здійснення технічної підтримки.

Нагадаємо, 19 грудня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва готова підтримати Україну всіма доступними засобами, включаючи передачу летальної зброї.