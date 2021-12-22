Під захистом пожежної команди перебуватимуть жителі 7 сіл та двох селищ.

У Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі у селі Мельники Медведівської сільської територіальної громади на Черкащині сьогодні, 22 грудня, відкрили добровільну пожежну команду.

Як повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, у новоствореній ДПК на виклики виїжджатимуть п'ятеро добровольців: ігуменя Іларія, дві послушниці монастирю Лариса і Крістіна та два водії пожежного автомобіля.

"Окрім забезпечення пожежної безпеки монастиря та реагування на надзвичайні події, під захистом пожежної команди перебуватимуть жителі 7 сіл та двох селищ, що входять до сільської територіальної громади. Адже відстань до найближчої пожежної частини складає близько 20 кілометрів", – сказано в повідомленні.

Напередодні добровольці пройшли спеціальні навчання, під час яких тренувались відпрацювали вправи з бойового розгортання, подачі води та надання першої домедичної допомоги постраждалим.

Троїцький Мотронинський жіночий монастир – православний жіночий монастир у користуванні Української православної церкви (Московського патріархату).