Гризлов стане послом Росії в Білорусі

"Просто так на такі посади людей рівня Гризлова не призначають".

Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов стане новим послом РФ у Білорусі. Його кандидатуру вже затвердив відповідний комітет у Державній думі, повідомило російське видання Znak.com з посиланням на джерела в парламенті.

"Гризлов - політичний важковаговик, людина з репутацією, йому довіряє президент [Володимир Путін]. Тому його призначення демонструє важливість співпраці між Росією та Білоруссю, говорить про ще більше зближення наших країн", - цитує видання свого співрозмовника.

За його словами, "просто так на такі посади людей рівня Гризлова не призначають", і після цього призначення може бути створено спільний парламент Росії та Білорусі.

Газета "Комерсант" стверджує, що Гризлов поки що буде суміщати роботу послом з виконанням обов'язків у ТК

Зараз послом Росії у Білорусі є Євген Лук'янов.

Нагадаємо, що Путін призначив Бориса Гризлова представником Росії у ТКГ в кінці 2015 року.

Гризлов обіймав пост міністра внутрішніх справ Росії (2001-2003), був головою Державної думи Російської Федерації четвертого і п'ятого скликань (2003-2011). Крім того, він є головою вищої ради партії "Єдина Росія" з 2002 року.