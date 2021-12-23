На Донбасі вчора не стріляли

Учора, 22 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася "тиша".

Станом на 7:00 четверга, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню також не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.

"Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", – йдеться у ранковому зведенні.

Учора ТКГ з урегулювання на Донбасі погодила повернення до режиму припинення вогню.