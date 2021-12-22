В Міноборони та ЗСУ привітали домовленість ТКГ про припинення вогню на Донбасі

ЗСУ запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню.

Міноборони України та Збройні сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі в середу, 22 грудня, порозуміння стосовно рішучості повністю дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у спільній заяві міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ, оприлюдненій на сайті Міноборони.

"Міністерство оборони України та Збройні Сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року", - йдеться у заяві.

У ній також наголошується, що ЗСУ запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь.

Нагадаємо, що під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 22 грудня досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі.