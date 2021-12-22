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В Міноборони та ЗСУ привітали домовленість ТКГ про припинення вогню на Донбасі

ЗСУ запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню.

В Міноборони та ЗСУ привітали домовленість ТКГ про припинення вогню на Донбасі
Фото: mil.gov.ua

Міноборони України та Збройні сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі в середу, 22 грудня, порозуміння стосовно рішучості повністю дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у спільній заяві міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ, оприлюдненій на сайті Міноборони.

"Міністерство оборони України та Збройні Сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року", - йдеться у заяві.

У ній також наголошується, що ЗСУ запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь.

Нагадаємо, що під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 22 грудня досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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