МОЗ попередило, що пункти вакцинації 1-2 січня не працюватимуть

Пункти вакцинації від коронавірусної недуги COVID-19 по всій Україні 1-2 січня 2022 року не працюватимуть. Медики візьмуть вихідний.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає "Інтерфакс-Україна".

"Пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 не працюватимуть 1 та 2 січня. У перші дні після Нового року ми даємо змогу відпочити медичним працівникам. Решту днів пункти вакцинації працюватимуть за звичним розкладом", - сказала вона на брифінгу 22 грудня.

Як уточнили у Міністерстві охорони здоров’я, у відомстві очікують, що у перші два дні нового року, які випадають на суботу та неділю, попит на вакцинацію буде вкрай низьким.

Нині в Україні створено понад 1400 мобільних бригад для проведення вакцинації від COVID-19, працюють понад 3300 пунктів та понад 500 центрів вакцинації.

Як повідомляли, наразі в Україні вакциновано менше 50% дорослого населення. Темпи вакцинації від ковіду останнім часом рекордно знизилися. За минулий тиждень щеплено лише 784 тис. людей.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький пов’язав зниження темпів вакцинації з бажанням частини людей перенести вакцинацію на період "після свят". Адже міф про те, що після вакцинації декілька днів або навіть тижнів "доведеться похворіти", в Україні на диво стійкий.