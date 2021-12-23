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Поліція затримала орендарку бази відпочинку під Вінницею, де сталася пожежа

Під час пожежі загинула 21-річна працівниця закладу, ще двоє людей отримали травми.

Поліція затримала орендарку бази відпочинку під Вінницею, де сталася пожежа
Фото: ДСНС

Правоохоронці затримали орендаторку готельного комплексу під Вінницею. В ніч на 22 грудня унаслідок пожежі на території комплексу відпочинку загинула 21-річна дівчина, ще двоє людей травмувалися.

Про це повідомили у департаменті комунікації обласної поліції.

"46-річна орендарка готельно-ресторанного комплексу затримана у процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство готує матеріали для оголошення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Наразі усі обставини та причини трагедії встановлюють слідчі", – йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що трагедія сталася 22 грудня близько 3:00 у селі Садове Літинської територіальної громади. У результаті пожежі, яка виникла в приміщенні готельно-ресторанного комплексу "Батерфляй", одна людина загинула, двоє з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані. Постраждалі під час пожежі вистрибнули з вікна шостого поверху. Усі вони працювали у цьому закладі.

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст. 270 ККУ. Винним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відомо, що на момент пожежі в комплексі перебували 53 дітей. Їх евакуювали до прибуття рятувальників.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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