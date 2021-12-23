СБУ оголосила підозру керівнику ПВК "Вагнер" за участь у війні на Донбасі

Він командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру керівнику російської приватної військової компанії "Вагнер". Він підозрюється в посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також веденні агресивної війни.

Це громадянин Росії, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій РФ, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Встановлено, що у період із липня 2014 по березень 2015 року він перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Причому зловмисник діяв за попередньою змовою з високопосадовцями Збройних Сил РФ та під їх контролем", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, керівник ПВК координував свої дії з екскомандувачем 2 армійського корпусу РФ. Куратор "вагнерівців" командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків, які спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних Сил України.

"Задокументовано факти інтенсивного обстрілу бойовиками «Вагнера» українських позицій на Дебальцевському напрямку. Згідно отриманих даних, у цих боях учасники ПВК зазнали значних втрат через відсіч підрозділами Збройних Сил України", – додали в СБУ.

На підставі одержаних доказів керівник ПВК підозрюється у вчиненні злочинів за:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

Нагадаємо, участь бойовиків ПВК "Вагнер" у війні проти України доведена численними розслідуваннями. Крім того, Тимчасова слідча комісія (ТСК) у справі найманців ПВК "Вагнер" має намір підготувати і передати в Інтерпол та інші міжнародні організації дані про сотні росіян, які, ймовірно, причетні до російської агресії на сході України.

ПВК "Вагнер" – "професійні" найманці, яких Росія (часто – на замовлення) відправляє в різні гарячі точки, як то Сирія і Лівія. Інколи вони ведуть бойові дії, інколи – охороняють на замовлення якісь обʼєкти. Ці бойовики відомі злочинами проти цивільного населення. Зокрема, в Лівії вони розстрілювали полонених.