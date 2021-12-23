Алгоритм взяття жінок на військовий облік розроблять до нового року

Порядок дій щодо взяття жінок на військовий облік мають розробити до кінця наступного тижня. Алгоритм та додаткова інформація з’являться на сайтах військкоматів або Міністерства оборони.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомила радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова.

"Я подзвоню у кілька військкоматів та дізнаюся, чи є у них план дій, бо кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік. Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів. Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, – щоб ви надіслали свої дані онлайн. Подивимося, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік", – сказала вона.

Нагадаємо, 17 грудня набрав чинності наказ Міністерства оборони про перелік спеціальностей, після отримання яких жінки повинні стати на військовий облік. У документі йдеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.

Жінка зобов’язана стати на військовий облік, якщо її професія входить до розширеного переліку і якщо вона придатна до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком (від 18 до 60 років).

Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві, стали на військовий облік. Також при прийнятті на роботу жінок за переліком спеціальностей слід перевіряти у них наявність військово-облікових документів та відміток про взяття на військовий облік.

Порушення норм каратиметься штрафами.