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​У Львові перестали використовувати хлор для знезараження води

"Уся вода очищується гіпохлоритом натрію, простіше кажучи – сіллю".

​У Львові перестали використовувати хлор для знезараження води
Фото: kyivcity.gov.ua

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто повністю відмовилось від використання рідкого хлору для знезараження води.

"Тривають фінальні приготування на останній насосній станції, яка забезпечує Львів водою. Але вже зараз можемо сказати, що ми на 100% відмовились від хлорування води. Уся вода, яка потрапляє у домівки, очищується гіпохлоритом натрію, простіше кажучи – сіллю", - написав він у фейсбуці.

За його словами, в 2022 році місто побудує в Винниках резервну станцію електролізу, яка буде додатковою системою захисту для знезараження та виготовлення гіпохлориту із солі.

Нагадаємо, що Львів оголосив про плани відмовитися від хлорування води у вересні 2020 року.

Використання хлору для знезараження води - застаріла технологія. У світі замість нього використовують гіпохлорит натрію, змішані оксиданти або діоксид хлору. Зокрема, у Києві станом на 2020 рік до 30% води, що подається у будинки, очищували та знезаражували саме діоксидом хлору, ще приблизно 10% - гіпохлоритом натрію.

Воду до Львова постачають зі 197 артезіанських свердловин, розташованих на території Львівської області.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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