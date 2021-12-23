Чому зростає попит на масажери для ніг?

Людський організм протягом дня зазнає ряду фізичних навантажень, більша частина яких припадає на ноги. Сучасні масажери для ніг розслаблюють напружені м'язи, знімають больові відчуття, знижують набряклість та попереджають застої крові та лімфи, прискорюючи їх рух. Купити масажер для ніг економічно вигідніше, ніж кілька разів на рік оплачувати курс сеансів у мануального терапевта. При цьому необхідно враховувати ряд особливостей – навіщо і кому потрібен масажер, які завдання він має вирішувати.

Хто купує масажери для ніг в Україні?

Масажери для ніг в Україні належать до досить затребуваних оздоровчих засобів. Їх використовують не тільки за наявності будь-яких проблем з ногами, оскільки при впливі на стопи, де розташована безліч акупунктурних точок, вдається покращити стан всього організму. Але є категорії людей, яким застосування масажерів показано саме як профілактичні та лікувальні заходи. Купити масажер для ніг корисно за наявності плоскостопості, при порушених обмінних процесах та ожирінні, за низького імунітету, необхідності відновитися після травми, наявності венозних зірочок та накопичення в суглобах солей.

Які найпопулярніші бренди масажерів для ніг?

Виробники випускають сучасні масажери для ніг у різних цінових сегментах, при цьому є моделі, які користуються у споживачів більшою популярністю. До класу Преміум сміливо можна віднести японські масажери Marutaka, що вражають своєю багатофункціональністю та терапевтичним ефектом. До досить доступних за ціною масажерів високої якості належать американські конструкції US Medica та німецькі пристрої Casada. В Україні користуються попитом і бюджетні масажери для ніг національного виробника Zoryana, і китайські моделі RoTai, і англійські пристрої Health-Island. Незважаючи на невисоку вартість, ці масажери не дуже поступаються дорогим моделям і цілком підходять для вирішення низки проблем.

Як вибрати якісний масажер для ніг?

Інтернет магазин my-komfort.net.ua пропонує своїм покупцям не тільки величезну кількість масажерів, але й послуги консультантів, які допоможуть зробити грамотний вибір. Адже, крім вартості, необхідно врахувати багато чого – з якою проблемою має впоратися масажер, які автоматичні програми він повинен виконувати і в яких режимах працювати. Звертати увагу варто на види впливу, наявність додаткових функцій – підігріву, автоматичного таймера.