12% компаній із списку РНБО змінили назву після впровадження щодо них санкцій

40 українських юридичних осіб змінили назву після запровадження щодо них санкцій Радою національної безпеки і оборони України. Це 12% від усіх компаній із санкційного списку, якi не мають права працювати на території України. Наразі у переліку розміщено 333 українські юрособи.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Як наголошено у повідомленні, зміна назви не прибирає санкції з компанії. Статус юрособи не змінюється, бо залишається незмінним її реєстраційний код. Натомість контрагентам, які натрапили на "перевертнів", контракт із такою компанією може призвести до матеріальних та репутаційних збитків.

"Вочевидь, зміна назви юридичної особи направлена на можливість продовження її господарської діяльності попри чинні санкції. Але, звісно, такі дії є лише введенням в оману та не можуть зняти з компанії обмеження. Щоб убезпечити бізнес та не потрапити до "пастки" із підсанкційною компанією, треба завжди перевіряти контрагента за кодом ЄДРПОУ", – прокоментував керівник корпоративних продуктів Опендатабота Федір Сафір.

Більшість компаній, щодо яких запроваджено санкції, опинились у списку через дії, що створюють загрози національним інтересам, національній безпеці, сприяння терористичній діяльності тощо.

Нагадаємо, у квітні 2021 року набуло чинності рішення РНБО про санкції проти двох десятків осіб, яких влада вважає контрабандистами. Тоді ж було внесено законопроєкт про криміналізацію контрабанди, який поки що пройшов тільки перше читання.

14 травня Україна запровадила санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів-іноземців.

У жовтні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у санкційні списки контрабандистів і “злодіїв у законі” РНБО помилково внесли понад 100 осіб.

Також він визнав, що санкції проти контрабандистів не змогли припинити незаконне переміщення товарів через кордон.