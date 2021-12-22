"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
ГоловнаПолітика

12% компаній із списку РНБО змінили назву після впровадження щодо них санкцій

Із 333 українських юросіб назву змінили 40.

12% компаній із списку РНБО змінили назву після впровадження щодо них санкцій
Фото: centr.com

40 українських юридичних осіб змінили назву після запровадження щодо них санкцій Радою національної безпеки і оборони України. Це 12% від усіх компаній із санкційного списку, якi не мають права працювати на території України. Наразі у переліку розміщено 333 українські юрособи.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Як наголошено у повідомленні, зміна назви не прибирає санкції з компанії. Статус юрособи не змінюється, бо залишається незмінним її реєстраційний код. Натомість контрагентам, які натрапили на "перевертнів", контракт із такою компанією може призвести до матеріальних та репутаційних збитків.

"Вочевидь, зміна назви юридичної особи направлена на можливість продовження її господарської діяльності попри чинні санкції. Але, звісно, такі дії є лише введенням в оману та не можуть зняти з компанії обмеження. Щоб убезпечити бізнес та не потрапити до "пастки" із підсанкційною компанією, треба завжди перевіряти контрагента за кодом ЄДРПОУ", – прокоментував керівник корпоративних продуктів Опендатабота Федір Сафір.

Більшість компаній, щодо яких запроваджено санкції, опинились у списку через дії, що створюють загрози національним інтересам, національній безпеці, сприяння терористичній діяльності тощо.

Нагадаємо, у квітні 2021 року набуло чинності рішення РНБО про санкції проти двох десятків осіб, яких влада вважає контрабандистами. Тоді ж було внесено законопроєкт про криміналізацію контрабанди, який поки що пройшов тільки перше читання.

14 травня Україна запровадила санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів-іноземців.

У жовтні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у санкційні списки контрабандистів і “злодіїв у законі” РНБО помилково внесли понад 100 осіб.

Також він визнав, що санкції проти контрабандистів не змогли припинити незаконне переміщення товарів через кордон.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також