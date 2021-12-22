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Посли G7 розчаровані зривом конкурсу на посаду голови САП

Міжнародні партнери України чекають на призначення нового керівника антикорупційного відомства.

Посли G7 розчаровані зривом конкурсу на посаду голови САП
Фото: Прямий

Посли країн "Групи семи" висловили розчарування через те, що конкурсна комісія із обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів. 

Про це йдеться у заяві послів у твіттері.

"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника", – сказано в заяві.

Посли закликали комісію з обрання керівника САП якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією", – наголошують посли G7.

Нагадаємо, напередодні детектив НАБУ Олександр Клименко виграв конкурс на посаду голови САП, але члени комісії за нього не проголосували. Голова конкурсної комісії Катерина Коваль пояснила відмову затвердити результати відбору процедурним моментом – відсутністю інформації про спецперевірку кандидатів. Вона заявила, що не хоче, щоб рішення конкурсної комісії було скасовано в суді.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року. Його призначення чекають й інші міжнародні партнери України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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