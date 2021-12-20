Офіс президента: рішення ОАСК не блокує обрання керівника САП

Офіс президента заявив, що рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував порядок роботи конкурсної комісії з відбору нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не блокує його проведення.

"Звичайно, ми побачили повідомлення про рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом одного з колишніх працівників НАБУ щодо процедурних аспектів проведення цього конкурсного відбору. Але наголошуємо, що це рішення суду не є остаточним і його буде детально проаналізовано щодо відповідності вимогам закону. Після цього можна буде робити ґрунтовні висновки стосовно такого рішення. Втім, уже зараз можна впевнено сказати, що п’ятий – завершальний – етап конкурсу може й має відбутися вчасно, згідно з тими календарними орієнтирами, які визначила конкурсна комісія", - повідомляється на сайті президента України.

В повідомленні сказано, що президент Володимир Зеленський та його офіс очікують на успішне завершення відбору керівника САП.

"Не бачимо підстав для затягування конкурсу", - заявив Офіс президента.

Нагадаємо, що фінальні співбесіди кандидатів на посаду керівника САП мають відбутися 21 грудня. На відбір збирались прийти численні іноземні дипломати.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року. Його призначення чекають й інші міжнародні партнери України.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.

Претендентами на посаду голови САП є детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.