"Євросолідарність" пов'язує нову підозру Порошенку зі зростанням популярності партії

Також там вважають, що таким чином влада намагається відвести увагу від проблем в економіці.

Влада посилює переслідування "Європейської солідарності", яка стає "найпопулярнішою політичною силою країни". Так в "ЄС" прокоментували нову підозру Петру Порошенку - у держзраді.

"Під командуванням Порошенка новостворена армія звільнила дві третини Донбасу. Порошенко виборов безвіз і Томос, Угоду про асоціацію з Євросоюзом і енергетичну незалежність від Росії, створив міжнародну коаліцію на підтримку України і забезпечив санкції проти Росії. Він разом з армією і суспільством зберіг і захистив державу. Якщо Зеленський при цьому таврує його як «державного зрадника», то хто тоді сам Зеленський?" - зазначили у "ЄС".

Підозра Порошенку, вважають у партії, влада намагається відвести увагу від зростання цін, кризи в енергетиці, наслідків пандемії, зарплат в конвертах «слуг народу», «вагнергейту» тощо.

"Вже скоро як три роки сотні прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчих ДБР та СБУ здійснюють десятки незаконних кримінальних проваджень проти п’ятого Президента на численні прямі вимоги Володимира Зеленського. Всім вже давно зрозуміло – дії правоохоронних органів не мають нічого спільного з правом. Це політичне замовлення Зеленського, маніакально одержимого ідеєю розправи над своїм головним опонентом.

За цей час Порошенко з десяток разів відбував у закордонні відрядження і повертався з них. Так само буде і цього разу. Як би Зеленський не мріяв позбутися лідера опозиції, Петро Порошенко повернеться після візитів на Фанар до Вселенського Патріарха, поїздки до Польщі з зустрічами високого рівня, після новорічно-різдвяних канікул та планованого після них ще одного закордонного відрядження", - резюмували в "ЄС".

На жаль для Зеленського, Порошенко повернеться. Але повернеться за своїм власним графіком, а не за сценарієм новорічних відосиків Зеленського.