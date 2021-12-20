"Слуга народу" лишається найпопулярнішою партію, "ЄС" – друга, – "Рейтинг"

Третьою за популярністю є партія Тимошенко.

"Слуга народу" очолює рейтинг партій із підтримкою 19,1% серед тих, хто визначився з вибором і піде голосувати.

Про це йдеться в соцопитуванні групи "Рейтинг", проведеному 14-16 грудня.

"Євросолідарність" готові підтримати 13,5%, "Батьківщину" – 11,2%, ОПЗЖ – 10,5%, "Силу і честь" – 7,3%, поки що не створену партію ексспікера парламенту Дмитра Разумкова – 6,2%, "Українську стратегію Гройсмана" – 6%, "Наші" – 5,6%, РПЛ – 4,2%, УДАР – 3,8%, партію Шарія – 3,4%, Свободу – 3%.

Фото: Рейтинг

Рейтинг інших політсил менше 3%.

"На умовних «виборах Прем’єр-міністра» 14% опитаних обрали б В.Гройсмана, 12% – Ю.Тимошенко, 11% – Ю.Бойка, 10% – Д.Разумкова, 9% – А.Яценюка. Є.Мураєва обрали 7%, І.Смєшка і П.Порошенка – по 6%, О.Ляшка – 5%. Діючого Прем’єр-міністра Д.Шмигаля обрали 3%, О.Гончарука – 2%. Іншого кандидата обрали б 5%", – йдеться в опитуванні.

Третина вважає, що серед прем’єр-міністрів найкраще покращити теперішню економічну ситуацію міг би В. Гройсман. Чверть вважають, що Ю.Тимошенко або А.Яценюк, кожен п’ятий такої думки щодо М.Азарова, кожен шостий – щодо В.Ющенка. В.Януковича, Д.Шмигаля і А.Кінаха обрали по 8%, Ю.Єханурова – 7%, О.Гончарука – 5%. Жодного з кандидатів не обрали 8%.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням SOCIS, "Євросолідарність" і "Слуга народу" мають найвищу підтримку, відрив між ними – в межах статистичної похибки.