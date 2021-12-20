Зеленський вважає, що санкції потрібно вводити не в разі можливої ескалації, а до неї

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що світові санкції проти Росії повинні впроваджуватися не в разі нової агресії, а превентивно.

Про це він повідомив під час пресконференції з президентами Польщі та Литви.

"Ми обговорювали, якщо реакція деяких європейських лідерів і Альянсу така, що, не дай Боже, Путін буде продовжувати ескалацію, наприклад, в Україну, ми потім введемо санкції. Що таке "потім"? І для кого? Хто залишиться? І для чого це потрібно?" – задався питаннями президент.

Він додав, що в разі розміщення російської ядерної зброї в Білорусі, на його погляд, реакція буде наступна: "Якщо буде зброя розташована в Білорусі, то потім ми введемо якісь дуже потужні санкції. Тому передумов, чому президент Російської Федерації збробить крок назад, я, чесно кажучи, не бачу. Тому вважаю навпаки – повинні бути потужні превентивні речі, серйозні санкції, щоб навіть не було жодної думки щодо ескалації в будь-який регіон", – зазначив він.

Нагадаємо, на тлі стягування Росією військових і техніки на тимчасово окуповані території та до кордонів України країни НАТО і ЄС збираються ввести "безпрецедентні жорсткі санкції". Зокрема, розглядається відключення Росії від SWIFT.