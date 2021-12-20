Зеленський зустрівся з президентами Польщі та Литви в держрезиденції "Синьогора"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із польским президентом Анджеєм Дудою і президентом Литви Гітанасом Науседою. Вона відбулася в державній резиденці "Синьогора", що в Гуті на Івано-Франківщині.

Після перемовин президенти влаштували спільну пресконференцію.

Зеленський подякував Дуді та Науседі як друзям і дуже близьким партнерам України. Він зазначив, що президенти підписали спільну декларацію, яка фіксує підтримку членства України в Євросоюзі і НАТО та боротьбу з агресією Росії.

"Важливою темою стала міграційна криза на кордонах країн ЄС і Білорусі. В її оцінках ми солідарні з нашими польськими та литовськими партнерами. Задля невдачі будь-яких спроб створити такий самий сценарій в Україні ми активно зміцнюємо державний кордон. Водночас важливим у цьому питанні є координація спільних зусиль і обмін досвідом", – зазначив він.

Сторони також обговорили дії Росії на кордонах з Україною та на тимчасово окупованих територіях.

"Наше спільне завдання – стримати загрозу з боку Росії, захистити Росію від агресивної політики Росії. Україна, Польща і Литва перебувають в авангарді цього стримування", – додав президент України.

Анджей Дуда, який взяв слово після Зеленського, зауважив, що президенти обговорили ситуацію на міжнародній арені з огляду геополітичних змін і подій останніх тижнів.

"Ми обмінялися думками стосовно наших можливих кроків і чого нам очікувати від майбутнього. Сьогодні можна сказати, що ми маємо дві кризи навколо нас. Перша – це криза на кордоні, спровокована режимом Білорусі. Але, без сумніву, вона підтримується Москвою", – зазначив він.

Дуда додав, що спроби незаконного перетину кордону лишаються, хоч ситуація і йде на спад. З білоруської сторони на кордоні лишаються близько 1000 мігрантів.

"Друга проблема – суто російська проблема, вона повʼязана з тим, що Росія останнім часом робить через посилення своєї військової присутності біля кордону україни з Польщею і біля кордону з Білоруссю", – додав Анджей Дуда.

Польський президент підкреслив, що він проти політики поступок щодо Росії, і саме вона повинна полишити свої агресивні дії.

Гітанас Науседа своєю чергою подякував Зеленському за ініціативу цієї зустрічі.

"Обговорили безпекові питання, енергетичну безпеку, ми говорили про нелегальну міграцію, кібератаки і боротьбу з дезінформацією. Наші країни стикаються з безпековими викликами, тому що і Литва, і Польща зараз переживають гібридну атаку, яку організував білоруський режим", – зазначив президент Литви.

Науседа підкреслив, що загрози Україні – це загрози й іншим державам, а спроби Росії примусити Україну відмовитись від вступу до НАТО є неприйнятними.

Нагадаємо, це перша зустріч президентів формату Люблінського трикутника. Цей формат був створений улітку 2020 року. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що це формат, який буде важливим елементом розвитку і зміцнення Центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської і євроатлантичної сім’ї народів.

Анджей Дуда перебував із офіційним візитом в Україні в жовтні минулого року. Науседа відвідував Київ у березні 2021.