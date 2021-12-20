На Філіппінах внаслідок тайфуну загинули більше 200 людей

Згідно з даними поліції, ще 52 людини вважаються зниклими, 239 отримали поранення, пише The Guardian. Більшість жертв припала на центральний Вісайський регіон, що включає популярну серед туристів і дайверів провінцію Бохол.
Значна частина жертв загинула від падіння дерев, потонула під час паводку або померла внаслідок зсувів.
Під час тайфуну швидкість вітру сягала 195 км на годину, він зруйнував будинки і порушив комунікації. Понад 490 000 людей вимушено покинули свої домівки. У деякі населені пункти ускладнено доставку їжі і води, пише Associated Press.
За цей рік на Філіппінах трапилися близько 20 тайунів і штормів. Архіпелаг розташований в сейсмічно активному "Вогняному кільці". Тайфун Rai став найпотужнішим із цьогорічних. Учені попереджають, що такі шторми стають більш потужними паралельно із глобальним потепілнням.