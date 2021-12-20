На Філіппінах внаслідок тайфуну загинули більше 200 людей

Це найсмертоносніший ураган, який відбувся в острівній країні цього року.

Фото: EPA/UPG Наслідки тайфуну

Загальна кількість жертв внаслідок тайфуну Rai на Філіппінах склала 208 людей. Минулого тижня ураган пронісся центральними та південними провінціями, пише Reuters

Згідно з даними поліції, ще 52 людини вважаються зниклими, 239 отримали поранення, пише The Guardian. Більшість жертв припала на центральний Вісайський регіон, що включає популярну серед туристів і дайверів провінцію Бохол.

Фото: EPA/UPG

Значна частина жертв загинула від падіння дерев, потонула під час паводку або померла внаслідок зсувів.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Від підрахунків правоохоронців сильно відрізняються дані національного агентства зі стихійних лих, яке стверджує, що достеменно загинули тільки 58 осіб, а щодо інших йде перевірка інформації.

Під час тайфуну швидкість вітру сягала 195 км на годину, він зруйнував будинки і порушив комунікації. Понад 490 000 людей вимушено покинули свої домівки. У деякі населені пункти ускладнено доставку їжі і води, пише Associated Press.

За цей рік на Філіппінах трапилися близько 20 тайунів і штормів. Архіпелаг розташований в сейсмічно активному "Вогняному кільці". Тайфун Rai став найпотужнішим із цьогорічних. Учені попереджають, що такі шторми стають більш потужними паралельно із глобальним потепілнням.