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Білорусь готова розмістити російську ядерну зброю “у разі загрози з боку НАТО”

НАТО наблизилося до білоруських кордонів, заявив очільник білоруського МЗС.

Білорусь готова розмістити російську ядерну зброю “у разі загрози з боку НАТО”
Фото: belta.by

Білорусь готова розмістити на території країни російську ядерну зброю у разі загрози з боку НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Володимир Макей в інтерв'ю телеканалу RT Arabic, пише агентство БелТа.

Макей звернув увагу, що “НАТО наблизилося до білоруських кордонів, при цьому військова активність альянсу і кількість військових навчань значно збільшилися”.

“Те, про що заявив Президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі”, – наголосив міністр.

Глава МЗС також зазначив, що “певний плацдарм проти Росії НАТО наразі створює і в Україні”.

Зазначимо, як пише interfax.com.ua, очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявив на початку грудня, що заяви Олександра Лукашенка щодо можливості розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі можна розцінювати як застереження Заходу.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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