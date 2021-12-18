Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо

У червні РФ направила повідомлення про таке рішення депозитаріям Договору.

З суботи, 18 грудня набуло чинності рішення Росії про вихід з-поміж країн-учасниць Договору з відкритого неба. Про це пише Німецька хвиля.

У червні Росія направила повідомлення про таке рішення депозитаріям угоди – Угорщині і Канаді, повідомили у МЗС Росії. Росіяни також попередили інших учасників угоди.

Договір про відкрите небо підписали 24 березня 1992 року в Гельсінках 27 державами-учасницями об’єднання, яке з 1994 року отримало назву Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Період ратифікації завершився після підписання 26 березня 2001 президентом Росії Володимиром Путіним відповідного закону. Договір набув чинності 1 січня 2002 року.

Станом на 2005 рік його учасниками були 34 держави ОБСЄ. Цілями угоди були сприяння більшій відкритості та транспарентності військової діяльності, а також зміцнення безпеки через заходи зміцнення довіри та стабільності.

Країни, що підписували договір, зобов'язувалися дозволяти іншим сторонам за договором здійснювати над своєю територією спостережні польоти з використанням фото- та відеозйомки.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа 22 травня 2020 року повідомила іноземним партнерам про вихід із Договору про відкрите небо, що дозволяє вільні польоти неозброєних спостережних літальних апаратів в повітряному просторі країн, що підписали договір.

У листопаді 2020 року Державний секретар США Майк Помпео повідомив, що набув чинності вихід Штатів з Угоди про відкрите небо.