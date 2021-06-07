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Росія вийшла з Договору про відкрите небо

Підписантом угоди є і Україна. 

Росія вийшла з Договору про відкрите небо
Фото: airlife-club.com

Російський президент підписав закон "Про денонсацію Російською Федерацією Договору про відкрите небо", чим остаточно розірвав цю угоду, однією з підписантів якої є і Україна. Документ із підписом Володимира Путіна оприлюднено на інтернет-порталі правової інформації, раніше він був схвалений Держдумою і Радою Федерації, пише DW.

Процес виходу Росія ініціювала у січні 2021. Причиною цього рішення країна назвала "надумані приводи США".

Договір був підписаний у березні 1992 року, тоді учасницями стали 23 держави. Підписанти взяли зобов'язання надавати можливість здійснювати наглядові польоти над своєю територією на основі запиту в межах квот. Літаки, які здійснюють моніторинг, не повинні бути оснащені озброєнням. В Україні місії спостереження виконує спеціальна ескадрилья "Блакитна стежа" у складі Повітряних сил Збройних Сил України.

Для цілей ДВН в Україні використовується один аеродром “відкритого неба” – Бориспіль, де починаються та завершуються спостережні польоти над Україною (дальність спостережного польоту складає 2100 км).

У 2017 році учасниками Договору було вже 34 країни. У 2014 році США почала кампанію з заборони на польоти нових російських інспекційних літаків через високі розвідувальні характеристики. 

У листопаді 2019 року Держдеп США висунув претензії до Росії у межах договору, серед них - відмова РФ дозволити наглядові перельоти в районі Абхазії та Південної Осетії. На думку США, таким чином Росія просувала свою позицію щодо того, що ці території є "незалежними державами", а не окупованими. 

Адміністрація президента США Дональда Трампа 22 травня повідомила іноземним партнерам про вихід із Договору про відкрите небо, що дозволяє вільні польоти неозброєних спостережних літальних апаратів в повітряному просторі країн, що підписали договір.

22 листопада Державний секретар США Майк Помпео повідомив, що набув чинності вихід Штатів з Угоди про відкрите небо. 

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