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Російський опозиціонер Гудков заявив, що "під'їжджає до Києва"

В РФ він підозрюваним у справі про несплату за договором оренди, яку сам вважає політичним переслідуванням.

Російський опозиціонер Гудков заявив, що "під'їжджає до Києва"
Дмитро Гудков
Фото: ru.wikipedia.org

Колишній депутат Держдуми Росії, опозиційний політик Дмитро Гудков повідомив, що виїхав у бік України.

Про це він написав у фейсбуці.

"Під'їжджаю до Києва, де у мене давно заплановані зустрічі і ефіри (сьогодні - у Євгена Кисельова). Кілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента повідомили, що якщо я не покину країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся, дали санкцію вирішити питання Гудкова "будь-яким способом". Вважаю, що висмоктана з пальця "Справа про підвал" була порушено виключно, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни як мінімум до дня голосування. Сподіваюся, що з моїм від'їздом завзятість жандармів знизиться", - зазначив Гудков.

Він пояснив, що його рішенні підтримали рідні, на адресу яких також почала надходити "інформація про загрози та ризики".

Пізніше Гудков додав, що російський "Інтерфакс" пише, що він нібито порушив підписку про невиїзд.

 "У мене немає ніякої підписки, не читайте радянських газет", - зазначив політик.

В інтерв'ю російським ЗМІ Гудков сказав, що в його планах – дістатися болгарського міста Варна, де у нього батьки, пише BBC

Нагадаємо, в РФ Гудков є підозрюваним у кримінальній справі про заподіяння майнової шкоди. Йдеться про несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках, а потерпілим виступає Департамент міського майна, який є власником приміщення.

1 червня Гудкова затримали і відправили в СІЗО на дві доби. Відпустили його через 48 годин, запобіжний захід обирати не стали. Крім того, затримували у статусі підозрюваної тітку Гудкова Ірину Єрмілову.

Сам політик стверджує, що справа, за якою його затримали, пов'язана з фірмою його батьків, до якої він стосунку не має. На його переконання, те, що відбувається, пов'язане з намаганням не допустити його до участі у виборах до Держдуми.

Зазначимо, в 2018 році Гудков та кандилат у президенти РФ Ксенія Собчак повідомляли про створення нової політичної партії.

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