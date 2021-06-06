У Росії назвали термін завершення будівництва "Північного потоку 2"

МЗС РФ запевняє, що транзит газу через Україну не припинятимуть.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено до кінця 2021 року, і він буде введений в експлуатацію.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, передає ТАСС.

"Ті роботи, які сьогодні ведуться, будуть закінчені до кінця року, і проект буде введений в експлуатацію", - сказав він в ефірі телеканалу "Росія-1".

За його словами, "Газпром "уже готовий заповнювати" Північний потік-2" газом. Водночас у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що навіть після цього транзит газу через Україну продовжиться.

Нагадаємо, в п’ятницю, 4 червня, президент Росії Володимир Путін заявив про завершення робіт з прокладання труб першої нитки "Північного потоку - 2", який веде від РФ та Німеччини.

Нагадаємо, що в кінці травня президент США Джо Байден повідомив про відмову від жорстких санкцій проти "Північного потоку - 2", які могли б запобігти введенню газопроводу в експлуатацію.

За його словами, на етапі, коли трубопровід практично добудований, це було б "контрпродуктивним з точки зору європейських відносин".

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".

Після того, як "Північний потік" добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.