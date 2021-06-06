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Сассолі підтримує вступ до ЄС країн Західних Балкан

"Таке розширення може стати вкрай вигідним як для самого регіону, так і для Європи".

Сассолі підтримує вступ до ЄС країн Західних Балкан
Давид Сассолі
Фото: ЕРА/UPG

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі підтримує вступ в Євросоюз країн Західних Балкан.

Про це пише Німецька хвиля.

На думку італійського політика, таке розширення "може стати вкрай вигідним як для самого регіону, так і для Європи в цілому, оскільки сприятиме стабільності, процвітання і миру на континенті".

Швидкість втілення цього плану залежить від того, наскільки успішно будуть виконані необхідні критерії для вступу в ЄС у кожній з цих країн.

До Західних Балкан відносять Сербію і Чорногорію, з якими Брюссель вже веде відповідні переговори, а також Албанію і Північну Македонію, які офіційно вважаються кандидатами на вступ до ЄС.

До регіону також відносяться Боснія і Герцеговина та Косово, які є потенційними кандидатами.

Розширення євроблоку підтримують не всі. У 2019 Франція, Нідерланди і Данія заблокували рішення ЄС щодо початку переговорів про вступ до ЄС Північної Македонії та Албанії, пославшись на відсутність прогресу в сфері реформ в цих країнах.

Наприкінці 2020 року Чехія і Словаччина блокували підписання важливого документа, що сприяє інтеграції країн Західних Балкан. Водночас Болгарія виступає різко проти переговорів з Північною Македонією.

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