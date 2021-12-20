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​МЗС пропонує громадянам обрати Почесних амбасадорів України

Цей титул стане найвищою відзнакою у сфері публічної дипломатії.

​МЗС пропонує громадянам обрати Почесних амбасадорів України
Фото: SCANPIX

Міністерство закордонних справ запроваджує титул Почесного амбасадора України і пропонує українцям обрати представників країни у кількох номінаціяї.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначається, що Почесним амбасадором може стати кожен – музиканти, ІТ-спеціалісти, дизайнери, кулінари, активісти.

"Почесний амбасадор України стане найвищою відзнакою у сфері публічної дипломатії. Я переконаний, що кожен амбасадор, який її отримає, пишатиметься тим, що має такий титул від України", – наголосив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Крім дипломатів, на це звання зможуть номінувати кандидатів організації закордонних українців та неурядові організації, які спеціалізуються на міжнародних відносинах та публічній дипломатії.

Титул можуть отримати як фізичні, так і юридичні особи, як українські, так іноземні громадяни. Головний критерій – втілені протягом 2021 року проєкти, що сприяли просуванню України у світі та зміцненню її позитивного іміджу.

Отже, МЗС закликає пропонувати Почесних амбасадорів України у таких номінаціях:

  • Культурна дипломатія
  • Економічна дипломатія
  • Експертна дипломатія
  • Кулінарна дипломатія
  • Науково-освітня дипломатія
  • Спортивна дипломатія
  • Цифрова дипломатія
  • Почесний амбасадор України – справа життя.

Інформацію щодо кандидатів з коротким описом їхніх проєктів та конкретних досягнень за 2021 рік необхідно надіслати до 31 грудня на адресу ambassador@mfa.gov.ua, зазначивши в темі повідомлення сферу номінації.

Нагадаємо, в травні 2018 року Кабмін схвалив розроблений спільно з експертами бренд Ukraine NOW UA для поліпшення іміджу нашої країни в світі. У серпні бренд Ukraine NOW UA отримав одну із найпрестижніших нагород у світі дизайну – Red Dot.

У січні 2021 року Кулеба презентував сайт Ukraine.ua, який покликаний популяризувати Україну у світі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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