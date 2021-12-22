На надбавки київським вчителям цього року спрямували 40% – 1,5 млрд грн, - КМДА

У 2021 році майже 40% з місцевого бюджету столиці спрямовано на виплати освітянам. Завдяки цьому середня зарплата київських вчителів складає 20,2 тис. грн. Про це повідомив заступник Віталія Кличка Валентин Мондриївський, передає сайт КМДА.

«За рахунок коштів бюджету міста Києва працівникам галузі «Освіта» збережено та в повному обсязі щорічно виплачується муніципальна надбавка. Крім того, вже четвертий рік працівники шкіл отримують премію до Нового року. Як результат, середній розмір зарплати вчителя школи у Києві складає 20,2 тис. грн. Це на 30-35% більше, ніж зарплатня вчителів в інших регіонах. Загалом у 2021 році з міського бюджету на муніципальну надбавку та премію для освітян спрямовано понад 1,5 млрд грн», – заявив Мондриївський.

Він зазначив, що освітня галузь у столиці є пріоритетною і на неї спрямовується майже 40% бюджету міста. І це, насамперед, є внеском у підвищення якості освітніх послуг.

«Розуміючи високі запити громади Києва на якісну освіту, четвертий рік поспіль Київ виділяє з міського бюджету безпрецедентну суму на Нову українську школу (НУШ). За останні чотири роки на реалізацію освітньої реформи НУШ на рівні початкової школи місто додало коштів у 6,5 рази більше, ніж передбачено умовами співфінансування, а загалом виділено майже 900 млн грн. Це дозволило обладнати, відповідно до всіх стандартів НУШ, 4,3 тис. навчальних кабінетів та робочі місця учня і вчителя», – підкреслив Мондриївський.