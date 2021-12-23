Кулеба дав розʼяснення указу Зеленського щодо коментування міжнародної політики

Очільник міністерства вважає, що завдяки цьому документу порядок і виконання Конституції прийдуть замість хаосу і самодіяльності.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розʼяснив пункт президентського указу щодо офіційного коментування міжнародної політики винятково главою держави, премʼєром і очільником МЗС.

На своїй сторінці в Facebook Кулеба зазначив, що це не "указ про те, хто що може коментувати", а про координуючу роль МЗС у зовнішній політиці.

"Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини", – написав він.

У першому пункті документу йдеться про офіційну позицію держави, і відповідальність за ці заяви покладена на трьох осіб – президента, голову уряду та міністра закордонних справ.

"Коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі – це спотворення реальності", – зазначив він.

Нагадаємо, вчора, у День української дипломатії, президент підписав указ, першим пунктом якого є: "Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем’єр-міністр України і Міністр закордонних справ України".