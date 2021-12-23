Путін: "Розширення НАТО на схід недопустиме. Що тут незрозумілого?"

"Ви повинні дати нам гарантії. І негайно! Зараз!"

Президент Росії Володимир Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну.

Про це він сказав на пресконференції в четвер, 23 грудня.

"Наші дії будуть залежати не від ходу переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії - сьогодні та на історичну перспективу. Ми чітко дали зрозуміти: подальше розширення НАТО на схід недопустиме. Що тут незрозумілого? Хіба ми ставимо ракети поруч з кордонами США? Це США зі своїми ракетами прийшли. Хіба це надмірна вимога - не ставити більше жодних ударних систем біля нашого дому?", - заявив Путін.

Він кілька разів повторив, що в 1990-х роках Захід обманув Росію, почавши приймати до НАТО країни Східної Європи.

"Жодного дюйму на схід, - сказали нам у 90-і роки. І що? Обдурили! Нахабно обманули. П'ять хвиль розширень НАТО! Не ми комусь загрожуєм. Хіба ми прийшли до кордонів США чи кордонів Великобританії? До нас прийшли. І тепер кажуть: ні, ще й Україна буде в НАТО. [...] Ви повинні дати нам гарантії. Ви! І негайно! Зараз! А не заговорювати це десятиліттями", - сказав він.

Нагадаємо, що 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.