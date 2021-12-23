Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
ГоловнаПолітика

Адвокат Порошенка оприлюднив повістку Зеленському у Верховний Суд

Справа стосується позову Порошенка до Володимира Зеленського щодо «плівок Бігуса».

Адвокат Порошенка оприлюднив повістку Зеленському у Верховний Суд
Фото: eurosolidarity.org

Володимира Зеленського викликають у судове засідання за позовом Петра Порошенка – повістку оприлюднив адвокат п’ятого Президента Ігор Головань.

«Верховний Суд викликає Вас для участі у судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язанням вчинити певні дії», – йдеться у повістці.

Судове засідання відбудеться 28 лютого 2022 року о 15 годині, повідомляє Верховний Суд.

Як відомо, 27 жовтня Велика Палата Верховного Суду зобов’язала розглянути позовну заяву п‘ятого Президента, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка до Володимира Зеленського щодо «плівок Бігуса».

Як відомо, Порошенко вимагає від Володимира Зеленського та Дениса Бігуса опублікувати записи у первісному вигляді. 

Адвокати Порошенка влітку 2021 року подали позов до президента Зеленського з вимогою  визнати протиправним приховування від суспільства «прослушок» і зобов’язати оприлюднити всі так звані «записи Бігуса» у первісному вигляді. У Порошенка вважають, що оригінали цих записів становлять суспільний інтерес. 

Провадження за позовом до громадської організації Дениса Бігуса «ТОМ 14» у вересні відкрив Окружний адміністративний суд Києва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також