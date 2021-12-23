Посольство Канади про справу проти Порошенка: "Уважно стежимо"

Диппредставництво наголошує, що розслідування має бути законним і неупередженим.

Посольство Канади в Україні прокоментувало справу проти пʼятого президента, нардепа Петра Порошенка, підозрюваного у держзраді та сприянні терористичним "ДНР" і "ЛНР".

На сторінці дипломатичного представництва у Twitter зазначено, що "Канада уважно стежить за серйозними звинуваченнями на адресу експрезидента Петра Порошенка".

"Важливо, щоб будь-яке розслідування відповідало найвищим стандартам прозорості, справедливості, законності та неупередженості", – зазначили в посольстві.

Канада 🇨🇦уважно стежить за серйозними звинуваченнями на адресу екс-президента Петра Порошенка @poroshenko . Важливо, щоб будь-яке розслідування відповідало найвищим стандартам прозорості, справедливості, законності та неупередженості. — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) December 23, 2021

Раніше схожу заяву зробили в США.

Нагадаємо, підозра Петру Порошенку в "вугільній справі" була підписана цього понеділка. Особисто в руки він її не отримав, адже перебуває в Польщі. Політик обіцяє повернутися в середині січня.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

Порошенко вважає цю справу політичною.