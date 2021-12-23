Індонезія відмовилась від закупівлі російських Су-35

Вартість контракту оцінювалась більше ніж в 1 млрд доларів.

Влада Індонезії відмовилась від планів купити 11 російських винищувачів Су-35.

Про це сказав міністр начальник штабу військово-повітряних сил Індонезії Фаджар Прасетьо, пише Defense News.

Індонезія вперше заявила про рішення придбати ескадрилью російських Су-35 у 2015 році. У 2018 році навіть було погоджено умови контракту вартістю понад 1 млрд доларів, але він так і не був реалізований. Країна мала стати другим іноземним замовником винищувача такого типу.

Причиною зриву угоди, за неофіційною інформацією, стали побоювання можливих обмежувальних заходів, які Вашингтон міг би ввести в рамках закону "Про протидію противникам США за допомогою санкцій" (CAATSA). США так і не дали Індонезії гарантій не застосовувати санкції.

За словами Прасетьо, Індонезія тепер обиратиме між американськими винищувачами F-15EX та французькими Rafale. Країна хоче придбати дві або три ескадрильї - залежно від того, на скільки стане бюджету.

Зараз до складу повітряних сил Індонезії входять модернізовані F-16 Fighting Falcon та російські Су-27/30.

Су-35 - російський багатоцільовий винищувач четвертого з половиною покоління. Фактично це глибоко модернізований літак Су-27 — флагман винищувальної авіації військово-повітряних сил ряду пострадянських країн, у тому числі й України, на озброєнні якої знаходяться три десятки Су-27. З моменту початку серійного виробництва Су-35 у 2008 році було випущено трохи більше 100 одиниць. Вартість одного такого літака варіюється від 31,5 до 100 мільйонів доларів.