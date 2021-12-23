МЗС Росії звинуватило Польщу у порушенні прав людини

"Те, що ми бачимо на картинках, – це сцени жорстокості і поневірянь".

Дії Польщі стосовно мігрантів на польсько-білоруському кордоні є прямим порушенням прав людини.

Про це уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Григорій Лук'янцев заявив в інтерв'ю РИА Новости.

"Те, що ми бачимо на картинках, з того, що доходить до інформаційного простору, – це сцени, в тому числі і жорстокості, і поневірянь, і застосування спеціальних засобів з боку органів правопорядку та збройних сил Польщі щодо мігрантів. Це, звичайно, викликає дуже чіткі асоціації", – наголосив російський дипломат.

Лук'янцев звинуватив польську владу в порушенні положень міжнародних договорів у галузі захисту.

За його словами, звернення комісара з прав людини Дуні Міятович, яка висловила занепокоєння щодо обмеження доступу на територію Польщі міжнародних гуманітарних організацій, "не отримали належної уваги".

Нагадаємо, ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею загострилась на початку листопада. Сотні мігрантів отаборилися біля польського кордону, сподіваючись потрапити на територію ЄС, але їх туди не пустили.

24 листопада правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала доповідь "Здохни тут або вали до Польщі". Правозахисники звинуватили Білорусь і Польщу у взаємному порушенні прав мігрантів.

25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Проте спроби мігрантів прорватися через білорусько-польський кордон не припиняються.

Олександр Лукашенко визнав, що білоруські військові могли сприяти нелегальним мігрантам у перетині кордону з Євросоюзом.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може бути хитрим маневром, яким Росія маскує підготовку до нової агресії проти України. Аналогічну думку про використання мігрантів для відволікання уваги від дій Росії висловив державний секретар США Ентоні Блінкен.