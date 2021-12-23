Країни ООН звинуватили Росію в поширенні фейків про Україну

Росія використала захід Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй для проголошення фальшивих наративів на адресу інших держав.

Про це йдеться у спільній заяві делегацій 36 країн – членів ООН, передає Укрінформ.

У документі зазначається, що РФ організувала в Радбезі ООН спрямований проти прославлення нацизму захід і висунула звинувачення країнам Балтії та Україні.

Росія скористалася заходом, щоб "висунути цинічні й необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів, спотворити історію у своїх власних політичних цілях і проголосити фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни", – сказано в заяві.

На думку її авторів, делегацій західних країн та України, – це навмисна спроба вкотре відвернути увагу світової спільноти від порушень Росією міжнародного права, зокрема в галузі прав людини.

Час проведення цього заходу, вказується в документі, "викликає особливу тривогу на тлі нарощування російської військової потужності на Кримському півострові та на кордонах України".

Як нагадують автори заяви, Статут ООН забороняє використовувати силу проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

"Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме серйозні наслідки і призведе до серйозних заходів у відповідь", – наголошується в документі.

У зв’язку з цим делегації 36 країн закликають Росію припинити ворожу кампанію дезінформації проти України, знизити напруженість навколо неї та "без зволікань вивести сили й техніку, розміщені в країні без згоди України".

Американське видання Financial Times також писало, що США були змушені переконувати окремі країни ЄС, що загроза російського вторгнення в Україну на початку 2022 року є реальною. Окремі європейські країни спочатку сумнівалися в достовірності заяв про підготовку Росії до вторгнення, але після того як американці надали "надзвичайно вичерпні" докази, вони змінили свою думку.

На тлі стягування Росією військових і техніки на тимчасово окуповані території та до кордонів України країни НАТО і ЄС збираються ввести "безпрецедентні жорсткі санкції". Зокрема, розглядається відключення Росії від SWIFT.