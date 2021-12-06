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​США довелося переконувати Європу в реальності загрози вторгнення РФ в Україну

Країни ЄС змінили свою думку після отриманих зі США розвідданих.

​США довелося переконувати Європу в реальності загрози вторгнення РФ в Україну
Фото: EPA/UPG

Сполученим Штатам Америки довелося переконувати окремі країни Євросоюзу, що загроза вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року є реальною.

Про це пише Financial Times.

Окремі європейські країни спочатку сумнівалися в достовірності заяв США про підготовку Росії до вторгнення, але після того як американці надали "надзвичайно вичерпні" докази, вони змінили свою думку.

Вашингтон надав нехарактерний і дуже широкий обсяг розвідувальної інформації на початку листопада - перед зустріччю міністрів НАТО в Ризі.

"Багато союзників не були впевнені в серйозності того, що відбувається. Ми були здивовані цим пробілом [в розвідувальних даних] - як і чому США бачили те, чого ми не бачили?" - цитує видання одне зі своїх джерел.

Передані розвіддані, в тому числі про концентрацію військової техніки та сил в безпосередній близькості до кордону з Україною, змогли змінити настрої європейських союзників. Тепер дискусія ведеться не про те, наскільки реальною є загроза зі сторони Росії, а про те, як її стримати.

Нагадаємо, що 7 грудня мають відбутися переговори між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, на яких підніматиметься тема України.

Росія розглядає намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію" та вимагає від альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід.

Байден у відповідь заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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