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Росія почала масштабні навчання десантників в окупованому Криму і на Кубані

Понад 1 200 військовослужбовців відпрацюють розвідувально-ударні дії із залученням авіації.

Росія почала масштабні навчання десантників в окупованому Криму і на Кубані
Фото: facebook/Минобороны России

Масштабні навчання десантників сьогодні стартують у Росії. Їх проведуть в окупованому у Криму та Краснодарському краї РФ.

Про це з посиланням на Міністерство оборони Росії повідомляє ТАСС.

"Маневри стартують 23 грудня на кримському військовому полігоні "Опук". Під час заходу буде відпрацьовано бойові стрільби за участю десантно-штурмових та інших підрозділів, а також розмінування території та прикриття військового контингенту від засобів повітряного нападу та безпілотних літальних апаратів умовного противника", – сказано в повідомленні.

За даними російського військового відомства, армійці виконають вогневі завдання та знищать мішені на різних дальностях, відпрацюють десантно-штурмові дії на вертольотах за вогневої підтримки винищувачів Мі-35.

На полігоні "Раєвський" під Новоросійськом навчання розпочнуться 24 грудня. Десантники відпрацюють прийоми ведення бойових дій на коротких відстанях, а також розвідувально-ударні дії артилерійським дивізіоном 2 С9 "Нона".

У навчаннях беруть участь понад 1 200 військовослужбовців та понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки.

Раніше у грудні російська армія провела танкові навчання з бойовими стрільбами біля кордонів України і в Криму, а також навчання зі знищення морської навчальної цілі у Чорному морі із залученням винищувачів і бомбардувальників морської авіації, а також розрахунків берегового протикорабельного ракетного комплексу (БПКРК) "Бастіон".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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