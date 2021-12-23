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Путін: складається враження, що Україна готує військову операцію на Донбасі

"Як Росія повинна жити? Постійно оглядаючись: коли довбануть?"

Путін: складається враження, що Україна готує військову операцію на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Україна може готувати військову операцію на Донбасі.

Про це він сказав на пресконференції в четвер, 23 грудня.

"Українська влада двічі здійснила спробу за допомогою сили вирішити ситуацію на Донбасі. Двічі! Хоча я особисто вмовляв Порошенка: тільки не військова операція. "Так, так", - і почав. Результат? Оточення, втрати і Мінські угоди. Вони хороші чи ні? Я вважаю, що єдино можливі", - заявив Путін.

"[Зараз] нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію і нас заздалегідь попереджають: не вмішуйтесь, а вмішаєтесь - будуть такі-то і такі-то санкції", - додав він.

Крім того, він припустив, що Україна може стати для Росії постійним джерелом нестабільності.

"Другий варіант - це у цілому створення на цій території анти-Росії з постійною накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мізків населенню. Уявляєте, як Росія повинна буде жити далі? Постійно оглядаючись, що там, які нові системи озброєння поставили. А потім під прикриттям цих систем штовхнути радикалів і на вирішення питання на Донбасі збройним шляхом, і по Криму... Як Росія повинна жити? Постійно оглядаючись, що там буде і коли довбануть? Це серйозне питання", - заявив Путін.

"Тому без усяких хитрощів ми прямо поставили питання: жодного руху НАТО на схід не має бути. М'яч на їх стороні. В цілому поки що ми бачимо позитивну реакцію. Американські партнери кажуть, що вони готові до початку дискусії в самому початку року в Женеві", - наголосив він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ще кілька тижнів тому заявив, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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