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У Мінську силовики увірвалися в дім та затримали журналіста "Радіо Свобода"

Груздилович є підозрюваним у кримінальній справі про організацію та підготовку дій, що брутально порушують громадський порядок.

У Мінську силовики увірвалися в дім та затримали журналіста "Радіо Свобода"
Олег Груздилович
Фото: Радіо Свобода

У Мінську затримали журналіста білоруської служби Радіо Свобода Олега Груздиловича. Силовики в масках прийшли до нього додому та виламали двері.

Про це повідомляє “Радіо Свобода".

Груздилович є підозрюваним у кримінальній справі про організацію та підготовку дій, що брутально порушують громадський порядок, або активну участь у них (стаття 342 КК). За цією статтею йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

У липні 2021 року в Мінську силовики розгромили офіс білоруської служби Радіо Свобода: вони виламали двері, вилучили техніку та затримали кількох журналістів, зокрема Олега Груздиловича. Пізніше працівників відпустили під підписку про невиїзд.

Нагадаємо, раніше сьогодні Міністерство внутрішніх справ Білорусі оголосило видання "Радіо Свобода" екстремістським формуванням. Ідеться про сайт, YouTube-канал, Telegram-канал "Радіо Свобода" та його сторінку в соцмережах.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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