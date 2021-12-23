Мистецький арсенал та міжнародний фонд "Відродження" оприлюднили заяву щодо переслідування білоруського художника Алєся Пушкіна

Митця заарештували після участі у виставці, що проходила в Києві.

Білоруському художнику Алєсю Пушкіну, який з 30 березня 2021 року перебуває у білоруському СІЗО, висунуто звинувачення, зокрема, і за наругу над державними символами.

Про це йдеться у спільній заяві Мистецького арсеналу та міжнародного фонду "Віродження".

У березні цього року Алєсь Пушкін взяв участь у виставці Мистецького арсеналу «Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив», на якій була представлена репліка його інсталяції 1999 року «Подарунок президенту». Він особисто встановлював роботу на виставці, що зафіксовано на відео.

Митця заарештували одразу після повернення з України до Білорусі.

Фото: Мистецький арсенал

В обвинуваченні білоруської прокуратури йдеться, що "…Пушкін на постійній основі брав участь у незаконних акціях і зчинив наругу над державними символами. Свої дії звинувачений, як і в 1999 році, записав на камеру, але бажаючи уникнути відповідальності, зчинив свої злочинні дії на території України… Сам Пушкін схарактеризував свої дії як «перформанс»…".

Художнику інкримінується, окрім іншого, стаття 370 Кримінального кодексу Білорусі.

Мистецький арсенал та Міжнародний фонд "Відродження" засуджують переслідування художника Алєся Пушкіна і вважають їх наступом на свободу мистецького висловлювання. Обидві інституції закликають українську та міжнародну спільноту чинити тиск на незаконну білоруську владу задля звільнення художника та сотень інших політичних ув’язнених.

Виставка "Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив" була організована Мистецьким арсеналом за підтримки фонду "Відродження" і проходила з 25 березня до 6 червня 2021 року. Участь у ній взяли шість незалежних білоруських кураторів та понад півсотні сучасних білоруських художників.