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Український фільм не потрапив до короткого списку "Оскара"

За перемогу змагатимуться тільки 15 фільмів з 94-х.

Український фільм не потрапив до короткого списку "Оскара"
Фото: thebabel.com.ua

Фільм "Погані дороги" режисерки Наталії Ворожбит не потрапив до короткого списку кінопремії "Оскар" в категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

На сайті премії повідомляється, що з 94 іноземних фільмів, які було номіновано на "Оскар" цього року, до короткого списку потрапили тільки 15. Стрічки з України в ньому немає.

За перемогу в цій номінації змагатимуться:

  • "Велика свобода", Австрія
  • "Дитячий майданчик", Бельгія
  • "Лунана: як у класі", Бутан
  • "Втеча", Данія
  • "Купе №6", Фінляндія
  • "Неідеальний чоловік", Німеччина
  • "Ягня", Ісландія
  • "Герой", Іран
  • "Рука Бога", Італія
  • "Сядь за кермо моєї машини", Японія
  • "Вулик", Косово
  • "Вогняна ніч", Мексика
  • "Найгірша людина на світі", Норвегія
  • "Соборна площа", Панама
  • "Найкращий бос", Іспанія

Нагадаємо, що у 2021 році найкращим іноземним фільмом на "Оскарі" стала данська трагікомедія "Ще по одній" режисера Томаса Вінтерберга.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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