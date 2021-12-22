Український фільм не потрапив до короткого списку "Оскара"

За перемогу змагатимуться тільки 15 фільмів з 94-х.

Фільм "Погані дороги" режисерки Наталії Ворожбит не потрапив до короткого списку кінопремії "Оскар" в категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

На сайті премії повідомляється, що з 94 іноземних фільмів, які було номіновано на "Оскар" цього року, до короткого списку потрапили тільки 15. Стрічки з України в ньому немає.

За перемогу в цій номінації змагатимуться:

"Велика свобода", Австрія

"Дитячий майданчик", Бельгія

"Лунана: як у класі", Бутан

"Втеча", Данія

"Купе №6", Фінляндія

"Неідеальний чоловік", Німеччина

"Ягня", Ісландія

"Герой", Іран

"Рука Бога", Італія

"Сядь за кермо моєї машини", Японія

"Вулик", Косово

"Вогняна ніч", Мексика

"Найгірша людина на світі", Норвегія

"Соборна площа", Панама

"Найкращий бос", Іспанія

Нагадаємо, що у 2021 році найкращим іноземним фільмом на "Оскарі" стала данська трагікомедія "Ще по одній" режисера Томаса Вінтерберга.