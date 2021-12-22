Український фільм не потрапив до короткого списку "Оскара"

Фільм "Погані дороги" режисерки Наталії Ворожбит не потрапив до короткого списку кінопремії "Оскар" в категорії "Міжнародний повнометражний фільм".
На сайті премії повідомляється, що з 94 іноземних фільмів, які було номіновано на "Оскар" цього року, до короткого списку потрапили тільки 15. Стрічки з України в ньому немає.
За перемогу в цій номінації змагатимуться:
- "Велика свобода", Австрія
- "Дитячий майданчик", Бельгія
- "Лунана: як у класі", Бутан
- "Втеча", Данія
- "Купе №6", Фінляндія
- "Неідеальний чоловік", Німеччина
- "Ягня", Ісландія
- "Герой", Іран
- "Рука Бога", Італія
- "Сядь за кермо моєї машини", Японія
- "Вулик", Косово
- "Вогняна ніч", Мексика
- "Найгірша людина на світі", Норвегія
- "Соборна площа", Панама
- "Найкращий бос", Іспанія
Нагадаємо, що у 2021 році найкращим іноземним фільмом на "Оскарі" стала данська трагікомедія "Ще по одній" режисера Томаса Вінтерберга.