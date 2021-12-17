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Оголошено переможців літературної премії Книга року ВВС-2021

Переможцем у номінації Книга року BBC - 2021 став Артем Чех з романом "Хто ти такий?"

Редакція BBC News Україна оголосила переможців сімнадцятої щорічної літературної премії Книга року BBC-2021

Переможцем у номінації Книга року BBC - 2021 став Артем Чех з романом "Хто ти такий?"

Премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2021 здобула книга "Про що писати?" Андрія Содомори.

У номінації Дитяча книга року BBC - 2021 перемогла книга “Союз радянських речей” Петра Яценка.

Перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року - 2021" здобула Людмила Даниленко за рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки “Три лини для Марії”.

До журі конкурсу цього року увійшли:

  • Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
  • Вадим Карп'як, телеведучий
  • Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
  • Віталій Чепинога, блогер
  • Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі £1 000 у гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, що у 2020 році найкращою книгою за версією BBC визнали роман "Юпак" Сергія Сергійовича Saigon.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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