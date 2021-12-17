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Одеська облрада передала художній музей в державну власність

Установа тепер буде фінансуватися з державного, а не обласного бюджету. 

Одеська облрада передала художній музей в державну власність
Одеський художній музей
Фото: gorodok.od.ua

Одеська обласна рада на засіданні 17 грудня надала згоду на передачу з комунальної власності у державну цілісного майнового комплексу КУ "Одеський художній музей" на вулиці Софіївський, 5.

За це проголосували 44 депутати, пише місцеве видання Odessa.online.

Остаточне рішення про прийняття музею в державну власність має ухвалити Кабінет міністрів.

У жовтні Одеський художній музей отримав статус національного

Цей статус передбачає збільшення кількості працівників музею та їх тарифних розрядів. За попередніми розрахунками обласної ради, видатки на утримання музею у 2022 році становитимуть 17,1 млн гривень. Передача музею на державне фінансування знімає з бюджету це навантаження.

Крім того, передача цілісного майнового комплексу художнього музею в державну власність повинна сприяти його реставрації, розвитку та збільшення експозиційних площ за рахунок держави.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський надав Одеському художньому музей статус національного.

Колишній директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд тривалий час боровся за те, аби музей отримав статус національного закладу культури. Це дозволить перевести музей з обласного бюджету на державний та, відповідно, збільшити його фінансування.

Ройтбурд помер 8 серпня 2021 року.

Після його смерті Одеський художній музей тимчасово очолила його заступниця Олександра Ковальчук.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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